Медведчук обсудил с Путиным мирный план по Донбассу

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук рассказал президенту РФ Владимиру Путину о презентации мирного плана по Донбассу Европарламенту. Об этом пишет РИА «Новости».

Он рассказал, что на встрече присутствовали депутаты Европарламента, которые заинтересованы в прекращении мирных действий на Донбассе.

Он подчеркнул, что план основан полностью на минских соглашениях.

Ранее сообщалось, что Медведчук рассказал о крахе антироссийских санкций.