Медведчук обсудил с Путиным мирный план по Донбассу
close
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук рассказал президенту РФ Владимиру Путину о презентации мирного плана по Донбассу Европарламенту. Об этом пишет РИА «Новости».
Он рассказал, что на встрече присутствовали депутаты Европарламента, которые заинтересованы в прекращении мирных действий на Донбассе.
Он подчеркнул, что план основан полностью на минских соглашениях.
Ранее сообщалось, что Медведчук рассказал о крахе антироссийских санкций.