Зеленский жестко отчитал Парубия за каникулы Рады

Украинский президент Владимир Зеленский критически высказался об отказе спикера Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

По словам главы государства, его не удивило решение Парубия, поскольку доблесть и работоспособность не являются сильными чертами действующего парламента. Он напомнил Парубию о том, что Конституция страны предполагает, что полномочия украинской Рады заканчиваются в день, когда к работе приступает парламент нового созыва.

«А Вы вместо этого устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва», — заявил Зеленский.

Он добавил, что таким образом Парубий проявил «преступную бездеятельность».

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что не будет проводить внеочередное заседание по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.