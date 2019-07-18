Власти представили образец электронного паспорта

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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
РИА Новости

Россиянам показали, что будет из себя представлять электронный паспорт гражданина РФ, передает РИА «Новости»

Документ представил вице-премьер Максим Акимов.

Как стало известно, внешний вид паспорта приближен к облику банковской карты. На обороте документа расположена фотография гражданина.

Карта содержит все необходимые данные о человеке, такие как ФИО, место и дата рождения, адрес, ИНН и СНИЛС.

Документ будет действителен 10 лет. В качестве неоспоримых преимуществ такого вида паспорта Акимов назвал, в первую очередь, чрезмерную дороговизну подделки.