Власти представили образец электронного паспорта

Россиянам показали, что будет из себя представлять электронный паспорт гражданина РФ, передает РИА «Новости»

Документ представил вице-премьер Максим Акимов.

Как стало известно, внешний вид паспорта приближен к облику банковской карты. На обороте документа расположена фотография гражданина.

Карта содержит все необходимые данные о человеке, такие как ФИО, место и дата рождения, адрес, ИНН и СНИЛС.

Документ будет действителен 10 лет. В качестве неоспоримых преимуществ такого вида паспорта Акимов назвал, в первую очередь, чрезмерную дороговизну подделки.