Сын Лукашенко поставил с Путиным свечи на Валааме

Сын белорусского лидера Александра Лукашенко Николай поставил свечи вместе с российским президентом Владимиром Путиным на службе в Спасо-Преображенском мужском монастыре.

Как отмечается, Николай Лукашенко подошел к Путину и поставил вместе с ним свечи.

Также службу посетил Александр Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.

До этого стало известно, что Лукашенко по приглашению Зеленского приедет на Украину.