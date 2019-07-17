Зеленский уволил 22 чиновника
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Украинский президент Владимир Зеленский распорядился об увольнении 22 глав районных администраций и подписал соответствующий указ. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно имеющейся информации, отставки чиновников связаны с окончанием полномочий экс-президента Украины Петра Порошенко. Среди тех, кто лишился постов, оказались главы администрации Оболонской, Хмельницкой, Харьковской и Печерской областей.
Ранее Зеленский принял решение сменить 12 послов страны в других странах. Решение ознаменовало начало обновления дипломатического корпуса Украины.