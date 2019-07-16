Небензя призвал ООН отреагировать на украинский закон о языке

Постпред России при ООН Василий Небензя предложил СБ ООН беспристрастно оценить украинский закону о государственном языке, нарушающий минские соглашения.

Об этом информирует ТАСС.

С таким заявлением Небензя выступил в ходе заседания СБ ООН по принятию на Украине закона о языке.

Как отмечается, что постпред высказался о защите русского языка, который пытается искоренить киевская власть. Небензя подчеркнул, что этот язык все еще остается основным для многих украинцев. В качестве доказательства он привел статистические данные.

Ранее сообщалось, что на Украине вступил в силу закон о государственном языке.