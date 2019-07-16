Небензя призвал ООН отреагировать на украинский закон о языке

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Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, 5... Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, 5...
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, 5...
Mary Altaffer/AP

Постпред России при ООН Василий Небензя предложил СБ ООН беспристрастно оценить украинский закону о государственном языке, нарушающий минские соглашения.

Об этом информирует ТАСС.

С таким заявлением Небензя выступил в ходе заседания СБ ООН по принятию на Украине закона о языке.

Как отмечается, что постпред высказался о защите русского языка, который пытается искоренить киевская власть. Небензя подчеркнул, что этот язык все еще остается основным для многих украинцев. В качестве доказательства он привел статистические данные.

Ранее сообщалось, что на Украине вступил в силу закон о государственном языке.