Евросоюз призывает Россию сохранить ДРСМД

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Представители Евросоюза призывают Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

С таким заявлением выступила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

Она выразила обеспокоенность вокруг ситуации с ДРСМД.

Могерини выступила с призывом в адрес России с просьбой «немедленно предпринять» действия для соблюдения положений договора.

Дипломат также выразила опасения по разработке, летним испытаниям и развертыванию ракетных систем 9М729 наземного базирования.

Ранее сообщалось, что НАТО выдвинул Москве последний ультиматум.