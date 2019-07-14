Евросоюз призывает Россию сохранить ДРСМД
Представители Евросоюза призывают Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».
С таким заявлением выступила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Она выразила обеспокоенность вокруг ситуации с ДРСМД.
Могерини выступила с призывом в адрес России с просьбой «немедленно предпринять» действия для соблюдения положений договора.
Дипломат также выразила опасения по разработке, летним испытаниям и развертыванию ракетных систем 9М729 наземного базирования.
Ранее сообщалось, что НАТО выдвинул Москве последний ультиматум.