Зеленский вынудил главного налоговика уволиться

На Украине временно исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Александр Власов проинформировал о своем увольнении после призыва президента страны Валидмира Зеленского. Об этом он написал на своей странице.

До этого глава государства призвал чиновника уволиться, если он не может «справиться» с теми, кто работает в его вертикали. В частности речь шла о том, что Власов не уволили руководителей таможен в четырех областях страны.

В подписи к посту чиновник пообещал подать написанное заявление в кабмин в понедельник, 15 июля.

Ранее сообщалось, что Зеленский расстроился, что главный налоговик принимает его за идиота.