США вводят санкции против Турции из-за российских С-400

Администрация США планируют назвать дату введения санкций против Турции из-за поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 после 15 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, дату объявят после годовщины попытки государственного переворота в Турции, прошедшей в 2016 году. Он произошел 15 июля. Таким образом, американская сторона надеется избежать спекуляций о том, что США причастны к несостоявшемуся перевороту.

Как уточняется, пакет санкций в отношении Турции уже сформирован.

Ранее стало известно, что на военную авиабазу возле Анкары доставили очередную партию элементов для ЗРК С-400 «Триумф».