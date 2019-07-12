Савченко не пустили в Донбасс
Служба безопасности Украины не пропустила депутата Верховной рады Надежду Савченко на территорию Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Савченко заявляла о своем решение посетить Донбасс и проводить там предвыборную агитацию.
Она собирается баллотироваться в парламент в одномандатном избирательном округе в Донецкой области.
Отмечается, что на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые пройдут 21 июля, не планируется проведение голосования на неподконтрольной Киеву территории.
Надежда Савченко была обвинена в организации террористических атак в Киеве. В 2016 в России ее осудили на 22 года за убийство журналистов в Донбассе.