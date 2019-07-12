Путин и Зеленский впервые пообщались тет-а-тет

Российский президент Владимир Путин по украинской инициативе созвонился с главой Украины Владимиром Зеленским и поговорил с ним тет-а-тет. Об этом рассказали в Кремле.

Как отмечается, две стороны поговорили о том, что в настоящее время происходит в Донбассе, а также обмолвились об обмене пленными.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признался, что между президентами даже была достигнута договоренность о продолжении работы на уровне экспертов.

В пресс-службе Зеленского добавили, что Путин и Зеленский также затронули тему украинских моряков.

Напомним, что это первый контакт Зеленского и Путина со времен последних выборов на Украине.

Ранее сообщалось, что Украина пообещала перевезти на глазах у РФ корабли через Керченский пролив.

25 ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.