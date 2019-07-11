Путин ответил на предложение Зеленского о встрече

Президент России Владимир Путин ответил на предложение главы Украины Владимира Зеленского о встрече.

По его словам, это «может быть интересно».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский перечислил вопросы, которые он хочет лично обсудить с российским лидером Владимиром Путиным. Зеленский выбрал посредников для встречи с Путиным: президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова организовать в Минске встречу, в которой примут участие Россия, Украина, США, ФРГ, Франция и Британия.