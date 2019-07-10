Медведев назвал фиглярством скандал вокруг телемоста России с Украиной

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назвал паранойей ситуацию вокруг телемоста между Россией и Украиной, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«По поводу телемоста вы сказали, что это истерия, а я бы сказал, что это паранойя. Это параноидальное поведение», — заявил Медведев.

Возбуждение уголовных дел против журналистов он назвал «юридическим фиглярством». Также он сравнил ситуацию со временем телемостов между России и США в рейгановский период.

«Мы понимаем, до какого уровня дошло противостояние между системами в начале 80-х годов. Но все это закончилось телемостами. И тогда никто уголовных дел не возбуждал на эту тему. Все это очень прискорбно. Я действительно тоже искренне надеюсь, что эти странные тенденции и эти странные поступки, которые совершают представители партии войны в вашей стране все-таки останутся в прошлом, и что контакты между людьми будут прежними», — заявил Медведев на встрече с украинскими политиками.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит встречу с лидерами украинской оппозиции Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.