Опрос выявил отношение украинцев к Зеленскому

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Президент Украины Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский перед во время дебатов... Президент Украины Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский перед во время дебатов...
Президент Украины Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский перед во время дебатов...
Valentyn Ogirenko/Reuters

Опрос выявил, что почти 70% жителей Украины положительно воспринимают нового президента Владимира Зеленского, сообщает РИА «Новости».

67,8% жителей Украины высказали позитивное отношение к Зеленскому как политику. 17% высказались нейтрально, 8% — негативно.

По данным опроса, проведенного Киевским международными институтом социологии, почти столько же украинцев негативно относятся к экс-президенту Петру Порошенко. 70,9% опрошенных заявили о негативной оценке деятельности Порошенко. 12,7% — о позитивной.

Ранее сообщалось, что Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии.