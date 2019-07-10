Опрос выявил отношение украинцев к Зеленскому
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Опрос выявил, что почти 70% жителей Украины положительно воспринимают нового президента Владимира Зеленского, сообщает РИА «Новости».
67,8% жителей Украины высказали позитивное отношение к Зеленскому как политику. 17% высказались нейтрально, 8% — негативно.
По данным опроса, проведенного Киевским международными институтом социологии, почти столько же украинцев негативно относятся к экс-президенту Петру Порошенко. 70,9% опрошенных заявили о негативной оценке деятельности Порошенко. 12,7% — о позитивной.
Ранее сообщалось, что Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии.