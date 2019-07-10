Климкин назвал три составляющих противодействия России

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Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал три вещи для противодействия российской стороне. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

В посте он отметил, что видеозапись украинского президента Владимира Зеленского с предложением переговоров на высшем уровне в Минске имеет право на существование.

«К сожалению, Путина не эмоцию не возьмешь. Он на нее не ведется. Он понимает только силу и конкретные согласованные действия», — заявил Климкин.

Он добавил, что для противодействия России нужны поддержка международных партнеров, согласованность действий и четкая стратегия.

Ранее Климкин сделал заявление о внешней политике Украины.