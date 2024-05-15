Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия объяснила критику резолюции по Сребренице

Небензя заявил, что резолюция по геноциду в Сребренице несет угрозу региону

close
100%
Brendan Mcdermid/Reuters

Принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по геноциду в Сребренице в 1995 году несет угрозу безопасности региона в целом и для Боснии и Герцеговины в частности. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Российский дипломат подчеркнул, что внесение резолюции в Совбез ООН произошло без согласия на то президиума Боснии и Герцеговины, в котором также заседают представители Республики Сербской.

«Внесение указанного документа без согласования с указанными энтитетами прямо противоречит конституции, что, соответственно, является и существенным нарушением «Дейтона» и резолюций Совета безопасности», — заявил Небензя.

До этого президент Сербии Александар Вучич в ходе выступления в Русском доме в Белграде заявил, что после принятия резолюции резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по геноциду в Сребренице в 1995 году Республика Сербская, которая является частью Федерации Боснии и Герцеговины, исчезнет.

Ранее в парламенте Сербии заявили, что голосование по резолюции о Сребренице ослабит авторитет ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами