Средства ПВО России сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали несколько воздушных целей на подлете к Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО», — написал глава области.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения трех частных жилых домах в селе Петровка: взрывной волной выбило стекла, посечены крыши и фасады зданий.

«Есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения», — указывается в публикации.

Из-за этого без электричества остались местные жители на одной из улиц Белгорода, пояснил Гладков.

«Все оперативные и аварийные службы работают», — заключается в сообщении.

Незадолго до этого на территории Белгородской области трижды за сутки объявили режим ракетной опасности.

Ранее в Белгороде в результате обстрела украинских войск загорелся жилой дом.