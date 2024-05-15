Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Средства ПВО России сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Гладков сообщил о ликвидации нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали несколько воздушных целей на подлете к Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО», — написал глава области.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения трех частных жилых домах в селе Петровка: взрывной волной выбило стекла, посечены крыши и фасады зданий.

«Есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения», — указывается в публикации.

Из-за этого без электричества остались местные жители на одной из улиц Белгорода, пояснил Гладков.

«Все оперативные и аварийные службы работают», — заключается в сообщении.

Незадолго до этого на территории Белгородской области трижды за сутки объявили режим ракетной опасности.

Ранее в Белгороде в результате обстрела украинских войск загорелся жилой дом.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами