Средства ПВО России сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали несколько воздушных целей на подлете к Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО», — написал глава области.
Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения трех частных жилых домах в селе Петровка: взрывной волной выбило стекла, посечены крыши и фасады зданий.
«Есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения», — указывается в публикации.
Из-за этого без электричества остались местные жители на одной из улиц Белгорода, пояснил Гладков.
«Все оперативные и аварийные службы работают», — заключается в сообщении.
Незадолго до этого на территории Белгородской области трижды за сутки объявили режим ракетной опасности.
Ранее в Белгороде в результате обстрела украинских войск загорелся жилой дом.