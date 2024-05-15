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Стало известно, какая длительность физнагрузок оздоравливает мозг

JАРРL: для улучшения мозгового кровотока требуется более 12 недель тренировок

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Ученые из Университета штата Айова установили, что физические упражнения полезны для мозга и системы кровоснабжения этого органа, однако их воздействие требует времени для накопления положительных эффектов. Результаты исследования опубликованы в Journal of Applied Physiology (JАРРL).

В исследовании приняли участие 28 человек в возрасте от 40 до 64 лет со слегка повышенным давлением или гипертонией. Все они вели сидячий образ жизни. После получения информации о здоровье испытуемых они были разделены на две группы. В течение трех месяцев добровольцы из первой группы должны были подконтрольно выполнять аэробные тренировки. Вторая группа выступала в качестве контрольной — участников проинструктировали придерживаться правильного питания и увеличить уровень физической активности желаемым способом.

Перед началом и по окончании экспериментального периода ученые собрали данные о состоянии кардиореспираторной системы и когнитивных способностях участников, а также оценили интенсивность пульсации кровотока в мозговых артериях каждого из них.

Результаты эксперимента показали, что после завершения 12-недельной тренировочной программы у испытуемых из первой группы улучшились показатели рабочей памяти и физической выносливости. Исследователи обнаружили, что сила пульсации кровотока в артериях головного мозга также выросла, но лишь незначительно.

По словам ученых, такие результаты свидетельствовали не об отсутствии пользы для здоровья мозга от физнагрузок, а о сложности адаптации сосудистой сети органа к тренировкам. Авторы научной работы предположили, что для достижения лучшего эффекта (улучшения мозгового кровотока) тренировочный период должен длиться более 12 недель.

Ранее ученые усомнились в способности мозга выводить токсины во сне.

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