В Грузии возобновились митинги против закона об иноагентах

В столице Грузии — Тбилиси — вновь начались акции протеста против закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, митинг проходит перед зданием парламента.

Накануне сотрудники министерства внутренних дел Грузии в ходе митинга против закона об иностранных агентах в Тбилиси задержали 13 человек. До этого протестующие в грузинской столице прорвали металлическое ограждение у парламента страны, где незадолго до этого был в третьем чтении принят закон об иностранных агентах.

Рассматриваемый в парламенте Грузии закон об иноагентах вызвал неоднозначную реакцию внутри страны и за рубежом. В случае его принятия все некоммерческие юридические лица и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы, будут обязаны регистрироваться в специальном государственном реестре. Кроме этого, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять Минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

Ранее США призвали провести расследование в связи с протестами в Грузии.