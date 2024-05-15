Макрон заявил, что «шокирован» покушением на премьера Словакии Фицо

Новости о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо «шокировали» французского президента Эммануэля Макрона. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написал сам глава государства.

«Шокирован выстрелами в премьер-министра Словакии Роберта Фицо», — сообщил он.

Макрон добавил, что решительно осуждает нападение на иностранного политика. По словам президента Франции, сейчас все его мысли с председателем словацкого правительства и его родными.

Фицо подвергся нападению после выездного заседания кабинета министров Словакии, которое состоялось 15 мая в городе Гандлова. Выйдя из здания, где проходило совещание, премьер-министр республики направился к собравшимся рядом гражданам с целью пожать руки своим сторонникам. Однако в этот момент один из стоявших в толпе мужчин начал стрелять в главу правительства из огнестрельного оружия.

Злоумышленнику, которым оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула, удалось ранить политика в грудь и живот. После этого сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, а охрана срочно доставила Фицо в больницу. Впоследствии премьер-министра перевели в другой госпиталь, где ему сделали операцию. По последней информации, медики смогли стабилизировать состояние главы правительства.

Ранее Цинтула раскрыл мотив покушения на Фицо.