Колосков: нет никакой потери из-за того, что Слуцкий уехал из России

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал 13-матчевую серию без поражений китайского «Шанхай Шэньхуа», тренером которого является Леонид Слуцкий, передает «Спорт-Экспресс».

Колосков отметил, что Слуцкий в свое время неплохо работал в ЦСКА, потом безрезультатно тренировал клубы в Англии и Голландии, а потом безрезультатно работал в России.

«Мы точно не знаем, что за футбол в Китае, но примерно представляем уровень. Нет никакой потери из-за того, что Слуцкий уехал из России», — сказал Колосков.

Российский специалист возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году, после чего он покинул свой пост.

Ранее экс-арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал, что у него был конфликт со Слуцким.