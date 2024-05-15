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Пьяный россиянин жестоко избил племянника из-за ссоры

Житель Карелии получил 6 лет колонии за жестокое избиение племянника

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Беломорске огласили приговор местному жителю, который покушался на жизнь несовершеннолетнего племянника. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Карелия.

По данным следствия, 49-летний житель Беломорска был в гостях у родственников, мужчина распивал спиртные напитки вместе со свой сестрой. Вечером домой после прогулки вернулся 16-летний сын женщины.

Между дядей и племянником вспыхнула ссора. Подросток ушел к себе в комнату, через пару минут в спальню ворвался разъяренный родственник и начал избивать мальчика, он схватил юношу за горло и сильно сдавил.

Школьника спасли родители, которые оттащили от него агрессивного дядю. По факту избиения несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело о покушении. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Рязани 14-летнего подростка избили в общежитии. Несовершеннолетнему, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нанесли удары молотком. Подросток в результате произошедшего не получил серьезных травм. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее пьяные россияне избили школьников, фотографировавшихся для выпускного альбома.

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