В Минтруде захотели увеличить прожиточный минимум россиян

Министерство труда России предлагает увеличить прожиточный минимум до 17,7 тыс. рублей в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Прожиточный минимум на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250 рублей, детей — 17 201 рублей. Это на 14,8 % выше, чем в 2024 году. <…> Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение», — сообщили в Минтруде.

На данный момент, в 2024 году прожиточный минимум в России составляет 15 453 рубля — на душу населения, однако для разных категорий этот показатель отличается: 16 844 рубля — для трудоспособного населения, 14 989 рублей — на детей, 13 290 рублей — для пенсионеров.

7 мая президент Российской Федерации Владимир Путин поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году. Также Путин поручил обеспечить к 2030 году повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год.

Ранее стало известно, где чаще всего россияне покупают жилье за рубежом.