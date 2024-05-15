Экс-вратарь «Сатурна» Кински: в Чехии о России пишут только негатив

Экс-вратарь раменского «Сатурна» Антонин Кински заявил, что в Чехии не будут писать о достижениях тренера Марцела Лички в московском «Динамо», передает «Чемпионат».

«К сожалению, у нас о России пишется только в негативном контексте. Поэтому обо всем, что связано с его достижениями в России, не будут писать в Чехии», — сказал Кински.

Московское «Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге. За два тура до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 53 очка и на два балла опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков.

До конца чемпионата «Динамо» сыграет домашний матч с самарскими «Крыльями Советов», который состоится 18 мая и начнется в 14:00 по московскому времени, а также сразится с «Краснодаром» — 25-го числа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Булыкин не стал называть стиль «Динамо» чемпионским.