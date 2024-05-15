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Найден способ выявления рака за семь лет до клинической диагностики

Nature: особые белки в крови предупреждают о раке за семь лет до его диагностики

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Shutterstock

Ученые из Оксфордского университета нашли в человеческой крови белки, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний на ранних стадиях — за семь лет до клинической диагностики. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

В двухэтапном исследовании приняли участие более 44 тысяч человек (у 4900 из них впоследствии был диагностирован рак). У всех участников были взяты образцы крови для лабораторных исследований. Команда ученых использовала метод, называемый протеомикой. Протеомика позволяет анализировать большой набор белков в образцах тканей в один момент времени, чтобы увидеть, как они взаимодействуют друг с другом.

Сначала ученые проанализировали набор из 1463 белков, взятых из одного образца крови каждого испытуемого. Они сравнили белковые профили крови людей с диагностированным раком и здоровых добровольцев, чтобы выявить важные различия между ними и выяснить, какие протеины связаны с повышенным риском развития заболеваний этой группы.

Исследователи обнаружили, что у людей с раком за три года до постановки диагноза происходили изменения в 182 белках. Также ученые выявили 107 белков-биомаркеров, трансформации в которых были связаны с развитием онкологических заболеваний за семь лет до клинической диагностики.

В ходе второго этапа исследования команда проанализировала генетические факторы развития 300 тысяч случаев рака. После подведения итогов ученые отметили, что в целом маркерами 19 различных видов заболевания служат 618 белков. Однако обнаружить рак на самых ранних стадиях позволяют только 107 из них.

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