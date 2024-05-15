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В Краснодаре призывников, освобожденных от службы, насильно удерживают в сборном пункте

Около 20 призывников насильно удерживают в сборном пункте в Краснодаре

В Краснодаре призывников, освобожденных от службы, насильно удерживают в сборном пункте. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Один из примерно 20 призывников, находящихся в сборном пункте на Ярославском шоссе, рассказал журналистам, что страдает от ряда заболеваний, из-за которых не может служить в армии. Однако медицинские справки, которые подтверждают его диагнозы, не убедили руководство военкомата.

Сегодня он и другие призывники были приглашены на контрольное медицинское освидетельствование, но в какой-то момент военкомы отобрали у них документы и оставили ждать отправки в воинскую часть в Курганинске в звании рядовых.

По словам собеседника Telegram-канала, не желающим переодеваться в военную форму призывникам угрожают применением физической силы. Полицейские, которых вызвали молодые люди, не спешат вмешиваться в ситуацию.

Ранее в Генштабе оценили повышение верхней границы призывного возраста в России.

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