В Краснодаре призывников, освобожденных от службы, насильно удерживают в сборном пункте. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Один из примерно 20 призывников, находящихся в сборном пункте на Ярославском шоссе, рассказал журналистам, что страдает от ряда заболеваний, из-за которых не может служить в армии. Однако медицинские справки, которые подтверждают его диагнозы, не убедили руководство военкомата.

Сегодня он и другие призывники были приглашены на контрольное медицинское освидетельствование, но в какой-то момент военкомы отобрали у них документы и оставили ждать отправки в воинскую часть в Курганинске в звании рядовых.

По словам собеседника Telegram-канала, не желающим переодеваться в военную форму призывникам угрожают применением физической силы. Полицейские, которых вызвали молодые люди, не спешат вмешиваться в ситуацию.

Ранее в Генштабе оценили повышение верхней границы призывного возраста в России.