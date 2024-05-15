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Иностранный футболист: Тюкавин может заиграть в Европе

Экс-игрок «Динамо» Фернандес: у Тюкавина есть все, чтобы заиграть в Европе

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Леандро Фернандес, бывший защитник московского «Динамо», заявил, игрок бело-голубых Константин Тюкавин может заиграть в Европе, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Да, до меня доходила новость об интересе «Атлетико» к Тюкавину. У него есть все необходимые навыки. Думаю, что такой специалист, как Диего Симеоне может помочь Тюкавину адаптироваться», — сказал Фернандес.

В сезоне-2023/24 Тюкавин сыграл за «Динамо» в 28 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив 15 мячей.

На данный момент «Динамо» занимает первую строчку в РПЛ с 53 очками. На второй строчке идет петербургский «Зенит», имея в активе 51 очко. Замыкает тройку сильнейших «Краснодар», набрав 50 баллов. До конца чемпионата остается сыграть два тура.

«Атлетико» в чемпионате Испании за три тура до финиша идет на четвертом месте, набрав 70 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям после начала СВО. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее был назван лучший футболист «Динамо».

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