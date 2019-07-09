NewsOne шьют дело о финансировании терроризма

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о деле по статье «финансирование терроризма» в отношении канала NewsOne, передает РИА «Новости».

8 июля украинский телеканал объявил, что из-за поступивших угроз телемост между NewsOne и «Россией 1», который должен был вести Андрей Малахов, отменен.

Ранее депутат Верховной рады Тарас Козак, который является владельцем украинского канала NewsOne заявил, что утверждения генпрокурора Украины Юрия Луценко о причастности NewsOne к «террористической деятельности» являются безосновательными.

До этого собственника и сотрудников телеканала NewsOne вызвали на допрос из-за отмененного телемоста с российской стороной по статье о «покушение на совершение госизмены».