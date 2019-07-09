Володин срочно собирает внеочередное заседание Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что собирает внеочередное заседание совета, передает РИА «Новости».

Как отмечается, новое заседание запланировано на вторник.

Причина срочного заседания пока не называется.

Ранее Госдума РФ рекомендовала правительству применить специальные экономические меры в отношении Грузии.

Санкции могут коснуться приостановки денежных переводов с территории РФ и ввоза в Россию вина и газированной воды.

После этого глава России Владимир Путин высказался о санкциях против Грузии.