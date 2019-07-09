На Украине нашли связь телеканала NewsOne с российскими банками
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Украинский телеканал NewsOne имеет cвязь с российскими банками, сообщает »УНИАН».
Так, по данным источника в правоохранительных органах, конечные бенефициары телеканала NewsOne — руководители кипрской компании Bimersano services LTD. Эта компания была сооснователем российских «Промсвязьбанк» и «Возрождение».
Также кипрская фирма владела акциями этих банков.
Ранее депутат Верховной рады и владелец телеканала NewsOne Тарас Козак прокомментировал обвинения в госизмене .