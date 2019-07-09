Протестующие в Тбилиси не поделили место у парламента

Представители духовенства и неправительственных организаций, выступающие против мероприятий ЛГБТ, а также участники акции, которые ратуют за отставку главы МВД Грузии Георгия Гахария, «борются» за место возле здания парламента в Тбилиси. Об этом информирует РИА «Новости».

Согласно имеющимся данным, митинги в Тбилиси проходили всю ночь. Кроме участников акций протеста, возле парламента присутствуют полицейские.

Отмечается, что представители одного из лагерей протестующих уже пострадали. Участники акции, направленной против главы МВД, попытались прорваться через полицейский кордон. Однако их действия привели к потасовкам.

«Нам должны вернуть наше место перед парламентом, перед органом, который много решает», — прокомментировала одна из участниц митинга Анна Чохели.

Ранее уже сообщалось, что протестующие в Тбилиси поучаствовали в стычках с друг другом.