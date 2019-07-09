Зеленский изменил отношение к русскому языку

Русский язык в будущем может быть официально использован в Донбассе для ведения документооборота, если такой запрос появится у жителей региона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в стране нет языковых проблем. «Такая информационная была война, что нельзя было говорить на русском языке. Я думаю, что вы понимаете, что можно говорить. Я президент, я с вами говорю, как хочу», - продолжил он, перейдя с украинского на русский.

«Если будет у дончан какая-то специальная просьба, что для них важно, чтобы они там документы могли, например, заполнить на русском языке, я не вижу в этом никакой проблемы», - сказал он.

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