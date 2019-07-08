Украину назвали котенком

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил о том, что руководству страны следует смотреть на 5-10 лет вперед, чтобы укрепить свои позиции. Об этом сообщает «Украина.ру».

Он добавил, что Украине необходим «интеллектуальный центр», который он хочет создать.

«Мы (Украина) всегда как котята, мы не знаем, что будет завтра», — отметил Данилюк.

Секретарь совета нацбезопасности выступил с предложением провести реформирование армии.

Ранее сообщалось, что в Госдуме Украину назвали ремейком романа британского писателя Джорджа Оруэлла «1984».