NewsOne пригласили в Москву для проведения телемоста

ВГТРК пригласила журналистов NewsOne в Москву для проведения телемоста, передает ТАСС.

«Приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала «Россия 1» в Москве. Потому что убеждены: «Надо поговорить!» — сообщили в пресс-службе.

Ранее медиахолдинг ВГТРК и российский телеканал «Россия-1» заявил, что готов к проведению телемоста с украинским каналом.

Украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста из-за прямых угроз.