Зеленский назвал вопросы, которые хочет обсудить с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал темы, которые хотел обсудить с главой РФ Владимиром Путиным.

«Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — уточнил тему он.

Место встречи он предложил устроить в Минске.

Президент Украины сообщил, что на саммите должны также быть президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее в Кремле заявили, что предложение личной встречи Зеленского с Путиным будет рассмотрено, однако необходимо понять, насколько перспективен этот диалог.