Песков назвал выходку грузинского журналиста в адрес Путина неприемлемой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что для Кремля неприемлемо оскорбление властей РФ в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пескова, российская власть «решительно осуждает» оскорбление в адрес России и главы государства страны.
«Все руководство Грузии — и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента — решительно осудили эту выходку», — отметил Песков.
Он добавил, что такое поведение недостойно грузинского народа, а также что оно спровоцировано для того, чтобы осложнить отношения между двумя странами.
В Грузии наблюдается всплеск «русофобских припадков», отметил Песков.
Ранее в МИД отреагировали на оскорбление Путина в эфире «Рустави 2».