Песков назвал выходку грузинского журналиста в адрес Путина неприемлемой

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что для Кремля неприемлемо оскорбление властей РФ в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, российская власть «решительно осуждает» оскорбление в адрес России и главы государства страны.

«Все руководство Грузии — и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента — решительно осудили эту выходку», — отметил Песков.

Он добавил, что такое поведение недостойно грузинского народа, а также что оно спровоцировано для того, чтобы осложнить отношения между двумя странами.

В Грузии наблюдается всплеск «русофобских припадков», отметил Песков.

Ранее в МИД отреагировали на оскорбление Путина в эфире «Рустави 2».