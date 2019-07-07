Макрон и Роухани обсудили иранскую ядерную сделку

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Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Ирана Хасан Роухани провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Макрон и Роухани обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном.

Как отмечается, лидеры договорились изучить условия возобновления переговоров по соглашению.

При этом в Иране сомневаются в том, что остальные участники сделки смогут вернуть США за стол переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не соблюдает условия ядерной сделки.