Макрон и Роухани обсудили иранскую ядерную сделку
Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Ирана Хасан Роухани провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Макрон и Роухани обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном.
Как отмечается, лидеры договорились изучить условия возобновления переговоров по соглашению.
При этом в Иране сомневаются в том, что остальные участники сделки смогут вернуть США за стол переговоров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не соблюдает условия ядерной сделки.