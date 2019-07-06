Онищенко потребовал от Грузии поставить ему памятник
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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник за спасение культуры виноделия, передает РИА «Новости».
«Вы должны поставить мне памятник за то, что я спас вашу национальную культуру виноделия», — заявил он.
Он добавил, что в настоящее время нет непосредственных данных, подтверждающих необходимость запрета импорта вина.
В то же время Онищенко подтвердил, что, если Россия увидит недружественные действия, она запретит импорт.