Онищенко потребовал от Грузии поставить ему памятник

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник за спасение культуры виноделия, передает РИА «Новости».

«Вы должны поставить мне памятник за то, что я спас вашу национальную культуру виноделия», — заявил он.

Он добавил, что в настоящее время нет непосредственных данных, подтверждающих необходимость запрета импорта вина.

В то же время Онищенко подтвердил, что, если Россия увидит недружественные действия, она запретит импорт.