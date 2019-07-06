Пустой болтовней назвали обещания Зеленского по Донбассу

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского относительно Донбсса. Об этом он написал в твиттере.

До этого Зеленский пообещал полностью выполнить минские соглашения несмотря на то, что никто из его команды, включая его не подписывал текст данных соглашений.

По словам сенатора, мы снова слышим от главы украинского государства лишь обещания. При этом, отметил сенатор, Зеленский даже не прекратил обстрелы Донбасса.

«Готовы? Выполняйте, никто вам не мешает», — подчеркнул Пушков.

Однако он добавил, что разговоры Киева о соблюдении минских соглашений в очередной раз сведутся к пустой болтовне.

Ранее Зеленский увидел хрупкую надежду на прекращение огня в Донбассе.