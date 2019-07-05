Гуайдо сдался и объявил о готовности пойти навстречу Мадуро

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Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, сообщил, что готов вести диалог с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гуйадо, оппозиция приняла решение, что «может начать вести переговоры с диктатором».

«Если мы сможем использовать [переговоры] как способ снижения напряженности, … несомненно, мы ими воспользуемся», — подчеркнул Гуайдо.

Также он настаивает на проведении новых выборов в Венесуэле, в которых будут присутствовать международные наблюдатели.

Ранее сообщалось, что Гуайдо объявил о возвращении в Венесуэлу.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.