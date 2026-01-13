Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Появились кадры с последствиями ударов по порту в Одессе

Опубликованы кадры из одесского порта Южный после обстрела 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27611719_rnd_1",
    "video_id": "record::af6fded5-2501-4968-ad1a-8513b52843a6"
}

Появились кадры из одесского порта, по которому ранее наносились удары. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру» со ссылкой

«Кадры из одесского города-порта Южный. По предварительной информации, после ночной атаки на землю выливается огромное количество подсолнечного масла», — говорится в сообщении.

Об атаках на объекты в Одессе издание сообщило 13 января.

22 декабря Вооруженные силы РФ также нанесли удар по порту «Южный» в Одессе усовершенствованными ударными беспилотниками «Герань-2».

В свою очередь американское агентство Bloomberg сообщало, что экспорт зерна с Украины просел на фоне ударов Вооруженных сил (ВС) России по портам Одессы. Во время одной из декабрьских атак были повреждены около 30 объектов компании Allseeds Black Sea, в том числе крупнейший терминал растительного масла, откуда Украина отправляла продукцию в европейские страны.

Ранее на Западе заявили, что Украина рискует потерять Одессу.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+