Захарова анонсировала флешмоб «русские валенки»

Захарова запустила флешмоб «русские валенки» для поддержки товаров из РФ
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале анонсировала запуск цифрового флешмоба по продвижению российских товаров за рубежом.

«Пока на Западе пытаются «отменить» все русское, наши валенки уверенно выходят на международные рынки», — заявила она.

По словам дипломата, бренд «Сделано в России», который развивает Российский экспортный центр (РЭЦ), стал символом доверия и устойчивого партнерства. По мнению Захаровой, это национальный знак качества, объединяющий бизнес, культуру и технологии.

Она отметила, что валенки являются удобным, экологичным и уникальным продуктом, сделанном с уважением к русским традициям. Представитель МИД подчеркнула, что этот товар стал одним из самых узнаваемых за рубежом.

«Вместе с РЭЦ смело входим в 2026 год и запускаем цифровой флешмоб #ЭкспортныеВаленкиChallenge!», — заключила политик.

По ее словам, мировое сообщество должно понимать, что Made in Russia — это стильно, качественно и по-настоящему конкурентно.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил расширить импорт в Россию приоритетных товаров, в том числе не имеющих отечественных аналогов.

Ранее Россия вышла в лидеры по поставкам гречки в США. 

