Новости. Общество

Международные аэропорты Братиславы, Вены и Будапешта возобновили работу

Международный аэропорт Братиславы возобновил работу с одной полосой
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Международный аэропорт Братиславы, ранее закрывавшийся на прием и отправку самолетов из-за сильного гололеда, открыл для взлета и посадки бортов одну из двух взлетно-посадочных полос. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу воздушной гавани.

Там рассказали, что для работы была открыта одна из двух взлетно-посадочных полос протяженностью около 3,1 км. Вторая — останется закрытой до второй половины 14 января.

Кроме этого, спустя 2,5 часа после закрытия возобновил работу международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште. Там действуют обе взлетно-посадочные полосы.

Также с одной из двух взлетно-посадочных полос возобновил работу международный аэропорт Вены. В период закрытия воздушной гавани около 20 следовавших туда рейсов были перенаправлены в Афины, Варшаву, Зальцбург и Клагенфурт, а также во Франкфурт-на-Майне.

До этого сообщалось, что международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште был временно закрыт в связи с рисками безопасности, вызванными мокрым снегом и обледенением.

Ранее финский аэропорт решили закрыть из-за отсутствия российских туристов.

