Легенда ЦСКА похвалил молодежь клуба

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что доволен прогрессом молодых футболистов армейской команды.

По его словам, полузащитнику Кириллу Глебову нужно совершенствоваться в контроле над мячом, чтобы повысить свою конкурентоспособность.

«Матвей Кисляк — молодец, пашет, надо продолжать работать, чтобы и весной хорошо себя показать. Глебову будет тяжеловато, он не такого высокого уровня футболист, скоростные качества у него есть, и на этом все. А так — бежит хорошо, чувство гола есть, замкнуть передачу может, но пока большего не видно. Если бы дриблинг был — вообще бесценный игрок был бы», — заявил Пономарев.

РПЛ находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее Владимир Пономарев призвал молодых футболистов оставаться в России.