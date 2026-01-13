Импорт легковых автомобилей в Россию упал на треть

«Автостат»: импорт легковых автомобилей в РФ в 2025 году снизился на 32,5%

Импорт легковых автомобилей в Россию 2025 году сократился на треть, сообщает в своем Telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В 2025 году в Россию ввезли 890 тысяч легковых автомобилей. Это почти на треть (-32,5%) меньше, чем в 2024 году (1,32 млн шт)», — сообщил эксперт.

От также отметил, что объем импорта новых легковых автомобилей (до 3 лет) сократился на 57% до 396 тыс штук. В том числе 224 тысячи автомобилей штук ввезли официальные дистрибьютеры. Это в три с лишним раза меньше (-70%), чем в 2024 году (743 тыс шт). Топ-3 брендов Changan (26%), Geely (16%) и Tank (7%).

До этого Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

