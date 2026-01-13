Появились подробности об одном из погибших в роддоме в Кузбассе детей

ТАСС: самому старшему из умерших в новокузнецком роддоме детей было 2 недели

Первая смерть в новокузнецком роддоме произошла 4 января, при этом умирали дети, рожденные с 22 декабря 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Среди погибших четверо девочек и пятеро мальчиков. Самому старшему из умерших было две недели», — сказали журналистам.

По данным агентства, пострадавшие пациентки были не только из Новокузнецка, но и из Калтана, Киселевска, Осинников и Таштагольского района.

13 января в СМИ появилась информация о смерти девяти новорожденных в роддоме №1 в Новокузнецке. Сообщалось, что дети умерли в течение одной недели во время новогодних каникул. Позднее эти сведения подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов. Он подчеркнул, что в данный момент идет разбирательство.

Сейчас медицинское учреждение не принимает пациентов. Региональная прокуратура и управление Следственного комитета России организовали проверки в роддоме. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Ранее глава Кемеровской области прокомментировал происшествие в новокузнецком роддоме.