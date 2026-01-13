Бывших российских фигуристов не пустили в Великобританию на чемпионат Европы

Фигуристы Акопова и Рахманин не выступят на ЧЕ в Шеффилде из-за отсутствия виз

Бывший российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие в соревнованиях спортивных пар, не смогут выступить на чемпионате Европы — 2026 в Великобритании из-за того, что им не выдали визы. Об этом сообщила сама спортсменка в своем Telegram-канале.

«Так выглядят люди, которые были готовы к чемпионату Европы. Но виза не готова…» — написала она.

Вместе с Акоповой и Рахманиным визу в Великобританию не получил армянский фигурист-одиночник Семен Данильянц. Европейское первенство пройдет в Шеффилде с 13 по 18 января.

Акопова и Рахманин выступают за Армению с 2025 года. 20 сентября они заняли второе место в квалификационном турнире на зимние Олимпийские игры — 2026, что позволило им отобраться на олимпийский турнир. Фигуристы набрали 186,84 балла по сумме за короткую и произвольную программы. Первыми стали представители Китая Цзясюань Чжан и Ихан Хуан (191,52). Замкнули тройку сильнейших японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути (178,66).

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортине д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

