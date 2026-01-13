Размер шрифта
Госдума одобрила законопроект об отпусках для командированных в зону СВО

Госдума приняла проект об отпусках для командированных в зону СВО ветеранов
Сергей Бобылев/РИА Новости

Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект, согласно которому ветераны боевых действий смогут оформлять неоплачиваемый отпуск длительностью до 35 календарных дней в году. Речь идет о бойцах, направлявшихся в командировки для выполнения задач в зону специальной военной операции (СВО), Сирию и Афганистан, сообщает ТАСС.

Документом предлагается внести изменения в статью 16 закона «О ветеранах». Цель законопроекта — повысить уровень социальной защищенности граждан, направлявшихся для выполнения задач на территориях Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года, особые заслуги в выполнении указанных задач и при этом отработавших на этих территориях в общей сложности не менее шести месяцев, либо откомандированных досрочно по уважительным причинам.

Также нововведения касаются лиц, которые в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года были в командировке в Афганистане. Кроме того, они затрагивают тех, кто был откомандирован в Сирию с 30 сентября 2015 года для обеспечения выполнения специальных задач.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право на отпуск за свой счет супругам, детям и родителям раненых бойцов СВО для ухода за ними.

Ранее сообщалось, что ветераны СВО смогут открыть свое дело за счет помощи по соцконтракту.

