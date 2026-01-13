Размер шрифта
Пожилой серфер застрял на рифе и провел там 30 часов в ожидании спасения

Independent: 68-летний серфер выжил на рифе Пуэрто-Рико после 30 часов в океане 
Серфер застрял на рифе у берегов Пуэрто-Рико и был эвакуирован вертолетом 30 часов спустя. Об этом пишет Independent.

Сигнал тревоги поступил вечером 9 января от хозяина жилья на Airbnb, который сообщил, что его арендатор ушел из дома 24 часа назад и не вернулся. Дочь туриста подтвердила, что накануне ее отец отправился к океану, чтобы заняться серфингом.

Тогда береговая охрана Сан-Хуана начала межведомственную операцию, задействовав полицию Пуэрто-Рико, пограничников, местные службы и свой вертолет. Поиски велись по берегу и в море к северу от Агуадильи.

Пропавшего серфера нашли стоящим на рифе у пляжа Серферс-Бич в Агуадилье. Он пытался подать спасателям сигнал и находился в стабильном состоянии.

Несмотря на плохую видимость, экипаж вертолета MH-60 Jayhawk поднял мужчину на борт и доставил на базу Борнинкуэн. Представитель береговой охраны сообщил дочери экстремала хорошие новости, и та от всей души поблагодарила береговую охрану за их работу.

Ранее спасатели обнаружили в Средиземном море мужчину, дрейфовавшего на надувном матрасе.
 
