Путина возмутил вопрос об исполнении минских договоренностей
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что от России нельзя требовать выполнения минских соглашений, передает РИА «Новости».
По его мнению, этот вопрос нужно задать не ему, а украинским властям Украины.
«Почему вы никогда не спрашиваете наших украинских партнеров: когда вы это сделаете? Мы же не можем это сделать за них», — заявил Путин.
Он также призвал «спокойненько разобраться» и не перекладывать ответственность на Россию.
«Давайте я издам этот указ, что это будет тогда? Что это будет?» — спросил Путин.
Ранее Путин назвал единственное условие диалога с Украиной.