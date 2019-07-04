Путина возмутил вопрос об исполнении минских договоренностей

Российский лидер Владимир Путин заявил, что от России нельзя требовать выполнения минских соглашений, передает РИА «Новости».

По его мнению, этот вопрос нужно задать не ему, а украинским властям Украины.

«Почему вы никогда не спрашиваете наших украинских партнеров: когда вы это сделаете? Мы же не можем это сделать за них», — заявил Путин.

Он также призвал «спокойненько разобраться» и не перекладывать ответственность на Россию.

«Давайте я издам этот указ, что это будет тогда? Что это будет?» — спросил Путин.

Ранее Путин назвал единственное условие диалога с Украиной.